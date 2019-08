Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannte attackieren Ladendetektiv - Wer kennt diese Männer?

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndet nach zwei bislang unbekannten Männern, die verdächtig sind, am 06.07.2019 nach einem Diebstahl in einem Drogeriemarkt in der Bonner Innnenstadt einen Ladendetektiv angegriffen zu haben. Da der Diebstahl nicht unentdeckt geblieben war, wurden die mutmaßlichen Diebe von dem Detektiv außerhalb des Geschäftes angesprochen. Einer der beiden Tatverdächtigen warf dem Mann daraufhin eine Tasche mit dem Diebesgut vor die Füße und die Unbekannten flüchteten zunächst. Wenige Sekunden später kehrten sie aber zurück und versuchten dem Ladendetektiv die Tasche mit ihrer Beute wieder zu entreißen. Dies misslang und sie entfernten sich schließlich unerkannt vom Ort des Geschehens.

Die Verdächtigen wurden von der Überwachungskamera des Drogeriemarktes videografiert.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung der Unbekannten geführt haben, veröffentlicht die Polizei nun auf richterlichen Beschluss Fotos der Männer.

Wer kann Angaben zu der Identität der hier gezeigten Personen machen? Hinweise nehmen die Ermittler des zuständigen Kriminalkommissariats 37 unter der Rufnummer 0228/15-0 entgegen.

