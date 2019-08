POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

Konstanz

Verkehrsunfall

Beim Überqueren der Fahrbahn wurde am Montag gegen 09.00 Uhr eine Fußgängerin in der Theodor-Heuss-Straße von einem Pkw erfasst. Die 48-jährige Frau stieg an der Ersatzbushaltestelle aus einem Bus aus, ging vor diesen und überquerte von dort aus, vermutlich ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten, die Straße. Ein 53-jähriger Daimler-Benz-Fahrer, der laut Zeugen langsam am Bus vorbeigefahren sein soll, konnte nicht rechtzeitig bremsen und erfasste die Fußgängerin frontal. Bei dem Aufprall wurde sie auf die Straße geschleudert und verletzte sich hierbei schwer. Mit einem Rettungswagen wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Reichenau

Betrunkene Autofahrerin

Rund 1,6 Promille ergab der Alkoholtest einer 60-jährigen Autofahrerin, die am Montag Zeugen auf der Reichenau aufgefallen war, da sie mehrfach auf die Gegenfahrspur geriet. Im Bereich der Kindlebildkreuzung konnten die Beamten die Autofahrerin überprüfen. Nach dem positiv verlaufenden Atemalkoholtest wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Sie wurde darüber informiert, dass sie vorerst bis auf Weiteres keine führerscheinpflichtigen Kraftfahrzeuge mehr führen darf.

Radolfzell-Böhringen

Sachbeschädigung

Ein unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum von vergangenem Freitag bis Montag am Bahnhof Böhringen-Rickelshausen zwei Fahrkartenautomaten, indem er das Display sowie die Tastatur mit roter Farbe besprühte. Hierdurch waren die Automaten nicht mehr betriebsbereit und es entstand Sachschaden von rund 800 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu wenden.

Engen

Verkehrsunfall

Rund 7.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 11.30 Uhr in der Hegaustraße ereignet hat. Ein 63-jähriger Motorrad-Fahrer mit Seitenwagen missachtete an der Bahnunterführung beim Linksabbiegen in die Schillerstraße den Vorrang einer 39-jährigen Smart-Lenkerin. Bei dem ausländischen Motorrad-Fahrer wurde eine Sicherheitsleistung von 148,50 Euro erhoben.

Singen

Renitenter und alkoholisierter Ladendieb

Beim Ladendiebstahl beobachtet wurde am Montag gegen 17.00 Uhr ein 34-jähriger Mann in einem Geschäft in der August-Ruf-Straße. Nachdem der Tatverdächtige den Kassenraum passiert hatte, wurde er vom Detektiv angesprochen. Hierauf flüchtete er, konnte jedoch wenig später von einer Polizeistreife im Bereich der Feuerwehrstraße vorläufig festgenommen werden. Hierbei leistete der Tatverdächtige massiven Wiederstand und trat nach den Beamten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund 2,2 Promille. In seinem mitgeführten Rucksack konnten unter anderem zwei Flaschen Spirituosen und zehn Packungen Tabakware aufgefunden werden. Da der 34-Jährige sich nicht beruhigen ließ und auch um sich spuckte, wurde er nach Rücksprache mit einem Richter in Gewahrsam genommen.

B 313 / Schwackenreute

Verkehrsunfall

Rund 7.500 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 19.30 Uhr auf der B 313 ereignet hat. Ein 24-jähriger Traktor-Lenker befuhr die Bundesstraße von Schwackenreute kommend in Richtung Mühlweiler. Zwischen den beiden Ortschaften bog er links in ein Feld ein und übersah hierbei einen auf gleicher Höhe befindlichen Renault eines 58-Jährigen, der gerade den Traktor überholen wollte. Bei dem Unfall blieben beide Verkehrsteilnehmer unverletzt.

