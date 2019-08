Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots)

--

Pfullendorf

Trunkenheitsfahrt

Gleich bei zwei Fahrzeugführern wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag in Pfullendorf bei Verkehrskontrollen festgestellt, dass sie unter Alkoholeinwirkung am Straßenverkehr teilnahmen. Bei einem 24-jährigen Mann ergab der Atemalkoholtest einen Wert von über 1,8 Promille, weshalb er zur ärztlichen Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht wurde. Auf dem Weg ins Krankenhaus fiel der Streifenwagenbesatzung ein weiterer alkoholisierter Fahrzeuglenker auf. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab etwa 1,6 Promille. Auch er wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Beiden Männern wurde der Führerschein abgenommen und sie gelangten zur Anzeige.

