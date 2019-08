POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

Konstanz

Griff in die Kasse

Mehrere hundert Euro Bargeld hat ein unbekannter Täter am vergangenen Freitagabend gegen 17.30 Uhr bei einem Diebstahl in einem Buchgeschäft am Sankt-Stephans-Platz erbeutet. Der Unbekannte hatte in einem unbeobachteten Moment, als sich die Inhaberin in einem Kundengespräch befand, die Kasse geöffnet und daraus die Geldscheine entwendet. Erst nachdem der Mann den Laden wieder verlassen hatte, wurde der Diebstahl bemerkt. Von dem Täter liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: Etwa 30 Jahre alt, ca. 190 cm groß, schlank, hat kurze dunkle Haare (Stehhaare), trug eine rote, lange Hose und helle Turnschuhe. Personen, denen der Mann aufgefallen ist oder die sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Konstanz

Sachbeschädigung an Kfz

Sachschaden in Höhe von über 1.000 Euro entstand an einem Pkw in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Fritz-Arnold-Straße. Unbekannte Täter stießen ein Motorrad gegen einen daneben geparkten VW. Die Schadenshöhe am Motorrad konnte bislang nicht beziffert werden. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, in Verbindung zu setzen.

Konstanz

Körperverletzung

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 55-jährigen Mann, der am Sonntag gegen 18.30 Uhr auf dem Ebertplatz einen 64-Jährigen angriff. Während des Streits kam es zu gegenseitigen Handgreiflichkeiten, der Angegriffene stürzte und zog sich hierbei Verletzungen zu. Als er am Boden lag, schlug und trat der Angreifer nach ihm. Wie die Polizei nach dem Eintreffen feststellen konnte, war der Tatverdächtige deutlich alkoholisiert. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,3 Promille.

Konstanz - Litzelstetten

Körperverletzung

Zur Anzeige gelangte eine 67-jährige Frau, nachdem sie am Sonntagmorgen gegen 10.00 Uhr ihre 70-jährige Nachbarin angegriffen hatte. Die Nachbarin gab an, die 67-Jährige habe ihr aufgelauert, sie an den Haaren aus dem Auto gezogen und sie getreten. Dabei wurde sie am Handgelenk verletzt und ihre Armbanduhr wurde beschädigt. Hintergrund des Angriffs seien nach Aussage der 70-Jährigen langjährige Nachbarschaftsstreitigkeiten.

Konstanz

Benutzung des Mobiltelefons während der Fahrt

Bei einer Streifenfahrt durch das Stadtgebiet Konstanz wurden die Beamten am Sonntag gegen 11.30 Uhr in der Gartenstraße auf einen 54-jährigen Pkw-Lenker aufmerksam, der sein Mobiltelefon am Ohr hielt. Beim Anhalten konnten sie außerdem feststellen, dass der Mann nicht angeschnallt war. Der 54-Jährige wird nun mit einem entsprechenden Bußgeld rechnen müssen.

Konstanz

Diebstahl

Ein unbekannter Täter entwendete am Samstag gegen 18.00 Uhr eine Kellner-Geldbörse aus der Schublade einer Gaststätte in der Zollernstraße. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu wenden.

Konstanz

Verkehrsunfall

Passanten fanden einen am Kopf verletzten 80-jährigen Mann am Sonntag gegen 1.15 Uhr im Sonnentauweg, der neben seinem Pedelec auf der Straße lag. Ob er zuvor mit dem Pedelec fuhr, konnte bislang nicht ermittelt werden. Der Mann wollte sich zunächst nicht von den eingetroffenen Rettungssanitätern versorgen lassen und trat nach ihnen. Durch eine angeforderte Streife konnte der Mann dann doch dazu bewegt werden, sich von den Rettungskräften untersuchen und in ein Krankenhaus bringen zu lassen. Der 80-Jährige wehrte sich im Krankenhaus zunächst erneut gegen eine Untersuchung und beleidigte das medizinische Personal. Der mögliche Grund für sein widersetzliches Verhalten könnte ein psychischer Ausnahmezustand sowie die bei ihm festgestellte Alkoholisierung gewesen sein. Er wurde zur medizinischen Behandlung in ein Fachkrankenhaus gebracht.

Konstanz

Trunkenheitsfahrt und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

In die Berliner Straße wurde die Polizei am Sonntag gegen 3.30 Uhr gerufen. Ein Zeuge gab an, eine 34-jährige Frau wäre alkoholisiert mit dem Auto in die Berliner Straße gefahren und hätte den Pkw dort abgestellt. Das Auto der Beschuldigten konnte mit noch warmer Motorhaube vor einem Haus festgestellt werden. Ein bei der 34-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von annähernd 1,6 Promille. Die Frau wurde zur ärztlichen Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Hierbei wurde sie aggressiv, widersetzte sich den Maßnahmen der Polizei und beleidigte die Polizeibeamten. Die Frau wurde angezeigt.

Konstanz

Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag gegen 23.15 Uhr an der Kreuzung Bodanstraße / Bahnhofplatz. Der 65-jährige Lenker eines E-Rollers übersah an der Kreuzung einen Absatz, blieb mit dem Roller daran hängen und stürzte alleinbeteiligt auf die Straße. Der Mann zog sich dabei Verletzungen zu, welche im Krankenhaus behandelt werden mussten. Bei der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten feststellen, dass sowohl der E-Roller des Mannes, als auch der seiner Begleitung nicht versichert waren. Daher gelangen beide Verkehrsteilnehmer zur Anzeige.

Radolfzell

Körperverletzung

Zu einem Streit zwischen zwei Arbeitskolleginnen kam es am Samstag gegen 16.15 Uhr in einer Spielhalle im Radolfzeller Stadtgebiet. Aus bislang unbekannten Gründen war der Streit ausgebrochen, in dessen Verlauf die 63-jährige Beschuldigte der 55-Jährigen an den Haaren zerrte und sie beleidigte.

Singen

Alkoholisierter Mann randaliert

Deutlich alkoholisiert war ein 29-Jähriger, der am Sonntagabend gegen 21.45 Uhr vor der Wohnung seiner Freundin in der Schwarzwaldstraße randaliert hatte. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Mann, der offensichtlich einen Beziehungsstreit mit seiner Lebensgefährtin hatte und deswegen sehr viel Alkohol konsumierte, in der Nähe der Wohnanschrift antreffen und überprüfen. Der 29-Jährige, dessen Alkoholtest 1,4 Promille ergab, erhielt von den Polizisten einen Platzverweis.

Singen

Hundehalter wird handgreiflich

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich am Sonntagabend gegen 19.10 Uhr vor einem Lokal in der Uhlandstraße ereignete. Dort hatte ein 35-jähriger Mann mit seinen beiden kleinen Hunden gesessen, als plötzlich ein Rottweiler auftauchte und einen der Hunde ins Maul nahm und dabei eine Bisswunde zufügte. Nachdem der Geschädigte den Hundehalter aufgefordert hatte, seinen Rottweiler, der zwar eine Leine trug, aber daran nicht geführt wurde, zurückzupfeifen, wurde dieser zunächst verbal aggressiv, drohte dem 35-Jährigen mit Schlägen und stieß ihn vom Stuhl. Als er bemerkte, dass die Polizei verständigt wurde, entfernte er sich mit seinem Hund. Von dem unbekannten Mann liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: Etwa 30 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schmächtige Figur, kurze, dunkelbraune Stehhaare. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Mann mit dem Rottweiler geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu wenden.

Singen

Versuchter Einbruch in Lagerscheune

Möglicherweise gestört wurden unbekannte Täter, die in der Nacht zum Samstag versuchten, in eine Scheune in der Bohlinger Dorfstraße in Bohlingen einzudringen. Die Unbekannten hatten bereits die Tür der Lagerscheune gewaltsam geöffnet, dann aber von ihrem weiteren Vorhaben abgelassen. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Tel. 07731/917036, aufzunehmen.

Singen

Betrunkener droht mit Messer

Offensichtlich auf Streit angelegt hatte es ein 27-Jähriger, der am späten Samstagabend auf dem Parkplatz eines Einkaufmarkts in der Straße "Zolltafel" einen 49-jährigen alkoholisierten Mann absichtlich anrempelte. Nachdem er den Geschädigten weiter provoziert und schließlich mit einem Messer bedroht hatte, flüchtete der Tatverdächtige, als er hinzueilende Zeugen bemerkte. Gegen 23.40 Uhr kehrte der 27-Jährige zu dem Einkaufsmarkt zurück und konnte dort von Sicherheitsmitarbeitern bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die Beamten nahmen den deutlich alkoholisierten Mann in Gewahrsam und beschlagnahmten das Messer des mutmaßlichen Täters, der sich nun wegen Bedrohung zu verantworten hat.

Singen

Auto angefahren

Das Weite suchte ein unbekannter Fahrzeuglenker am Samstagabend zwischen 21.10 Uhr und 21.30 Uhr, nachdem er einen in Höhe des Gebäudes Feldbergstraße 52 abgestellten Skoda Fabia angefahren und einen Sachschaden von über 1.000 Euro angerichtet hatte. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, entgegen.

Gottmadingen

Jugendlicher rastet aus

Mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand ein 17-Jähriger, der am Sonntagmittag in der elterlichen Wohnung nicht nur seine Freundin schlug und ihr das Handy abnahm, sondern auch einen Familienangehörigen mit einem Messer bedrohte. Beamte des Polizeireviers gelang es wenig später den Jugendlichen, der sich nicht beruhigen ließ, zu überwältigen und auf richterliche Anordnung in Gewahrsam zu nehmen. Der 17-Jährige, der aufgrund seiner Aggressivität mit Handschließen gefesselt werden musste, wurde positiv auf Cannabinoide getestet. Die Ermittlungen der Polizei zu dem Tatgeschehen dauern an.

Mühlhausen-Ehingen

Keinen Führerschein

Nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist ein 27-jähriger Autofahrer, der am vergangenen Samstag von Beamten des Verkehrskommissariats Mühlhausen-Ehingen auf der L 191 kontrolliert wurde. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt des Mannes, der mit seinem Pkw sehr langsam auf der Landesstraße von Singen kommend in Richtung Engen unterwegs war. Der Pkw-Lenker hat sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu verantworten.

