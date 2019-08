Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 26.08.2019

Konstanz (ots)

--

Geisingen / A 81

Illegales Autorennen auf der Autobahn - Polizei beschlagnahmt Porsche und Ferrari

Wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens auf der A 81und Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt das Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen gegen zwei Männer im Alter von 23 und 53 Jahren, die am Freitagnachmittag bei der Anschlussstelle Steißlingen von zwei Streifenwagenbesatzungen gestellt und kontrolliert werden konnten. Wie ein Verkehrsteilnehmer zuvor mitgeteilt hatte, sei er gegen 16.25 Uhr in Richtung Singen fahrend kurz vor dem Parkplatz "Unterhölzer Wald" von einem schwarzen Porsche und einem schwarzen Ferrari mit Stuttgarter Kennzeichen überholt worden, deren Lenker danach den nachfolgenden Verkehr auf beiden Fahrspuren auf 70 bis 80 km/h heruntergebremst hätten. Anschließend hätten sowohl der Porsche-Fahrer als auch der Ferrari-Lenker ihr Fahrzeug stark beschleunigt. Ein weiterer Zeuge zeigte über Notruf bei der Polizei an, dass er im Bereich der Anschlussstelle Horb von einem schwarzen Porsche und einem schwarzen Ferrari, beide mit Stuttgarter Zulassung, rechts überholt worden sei. Beide Fahrer hätten anschließend nach links vor ihn auf die linke Fahrspur eingeschert und danach stark abgebremst, weshalb er eine Gefahrenbremsung habe durchführen müssen, um nicht auf eines der beiden Fahrzeuge aufzufahren. Deren Lenker hätten im Anschluss wieder auf den rechten Fahrstreifen gewechselt und wiederholt Fahrzeuge auf der rechten Seite überholt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Konstanz wurden die beiden Autos und die Führerscheine beschlagnahmt. Die Polizei schließt nicht aus, dass noch weitere Verkehrsteilnehmer zur fraglichen Zeit auf der A 81 durch das Fahrverhalten der beiden Männer behindert oder gar gefährdet wurden. Diese werden deshalb gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733/9960-0, zu melden.

Leitender Oberstaatsanwalt Dr. Roth, Tel. 07531-280-2000

Erster Polizeihauptkommissar Markus Sauter, Tel. 07531-995-1010

