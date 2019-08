Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

Büsingen am Hochrhein

Unfallverursacher flüchtet / Radfahrerin schwer verletzt / Zeugensuche

Am Samstag gegen 09:20 Uhr befuhr eine 62-jährige Frau mit ihrem Pedelec die Junkerstraße in Büsingen in Richtung Schaffhausen. Sie wurde hierbei von einem unbekannten Fahrzeug mit zu geringem seitlichem Sicherheitsabstand überholt, so dass sie erschrak und zu Sturz kam. Hierbei erlitt sie eine Beckenverletzung und einen Schock. Zum Unfallverursacher konnte die Fahrradfahrerin keine Hinweise geben. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier in Singen, Tel.: 07731/8880.

Rückfragen bitte an:



Schmid, PHK

Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell