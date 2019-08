Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots)

Bad Waldsee

Tödlicher Verkehrsunfall / Zeugensuche

Ein 17-jähriger befuhr am Sonntag gegen 00:15 Uhr mit seinem Motorroller die K 7936 von Bad Waldsee kommend in Richtung Mittelurbach. Im Verlauf einer langgezogenen Linkskurve geriet er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Randstein bzw. Leitplanke. Er wurde mit schwersten Verletzungen in eine nahegelegene Klinik verbracht, wo er am Sonntagmorgen verstarb. Zur Klärung des Unfallgeschehens wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Kißlegg in Verbindung zu setzen, Tel.: 07563/90990.

