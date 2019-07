Polizei Düren

POL-DN: Sichergestelltes Diebesgut sucht rechtmäßige Besitzer - Tatverdacht gegen Einbrecher aus Wollersheim erweitert

Nideggen (ots)

Die in der Nacht zu Mittwoch in Hergarten vorläufig festgenommenen Einbrecher stehen im Verdacht, weitere gleichgelagerte Taten begangen zu haben (siehe Pressemeldung vom 03.07.2019 "Einbrecher-Duo festgenommen"). Während einige bei ihnen sichergestellte Gegenstände bereits ihren Besitzern wieder zugeordnet werden konnten, warten andere Werkzeuge noch auf eine Identifizierung durch ihre rechtmäßigen Eigentümer.

In der Straße "Sieben Morgen" und in der Zehnthofstraße drangen die Einbrecher in Gartenhäuser und Garagen ein, um daraus unter anderem Werkzeuge und Fahrräder zu entwenden. In der Eisenstraße blieb es beim Einbruchsversuch. Zwar hebelten die Täter ein Vorhängeschloss auf und gelangten in eine Scheune, sie scheiterten dann jedoch an einem Rolltor und ließen von dem Objekt ab. Weitere Einbrüche und Diebstähle in Wollersheim könnten ebenfalls auf das Konto der beiden Osteuropäer gehen.

Eine Übersicht der sichergestellten Werkzeuge, die bislang noch nicht ihren Besitzern oder Tatorten zugeordnet werden konnten, ist auf der Internetseite der Polizei Düren polizei.dueren.nrw abrufbar.

