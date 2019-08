Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 26.08.2019

Konstanz (ots)

--

Landkreis Ravensburg

Sexueller Missbrauch

Wegen des Tatverdachts des sexuellen Missbrauchs ermittelt die Kriminalpolizei gegen einen 52-jährigen Mann aus einer Gemeinde des Landkreises Ravensburg. Der Mann soll seit dem Jahr 2015 an seiner minderjährigen Tochter wiederholt sexuelle Handlungen vorgenommen haben. Der Verdacht gegen den mutmaßlichen Täter hatte sich am vergangenen Dienstag im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes wegen häuslicher Gewalt ergeben und sich während der weiteren Ermittlungen erhärtet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde am vergangenen Donnerstag vom zuständigen Richter gegen den Beschuldigten die Untersuchungshaft angeordnet und dieser anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Wolfgang Angster, Oberstaatsanwalt, Staatsanwaltschaft Ravensburg, Tel. 0751 806 1350

Karina Urbat, Pressestelle Polizeipräsidium Konstanz, Tel. 07531 995 1017

