POL-MK: Lederjacken-Betrüger legt Senior rein

Einbrecher aktiv

Iserlohn (ots)

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Ecke Untergrüner / Düsingstraße, kam es gestern zu einem Betrug. Gegen 14.55 Uhr verwickelte ein bislang unbekannter Täter einen 71-jährigen Senior in ein Gespräch. Dem Täter gelang es das Vertrauen des Opfers zu gewinnen und drehte ihm für mehrere hundert Euro minderwertige Lederjacken an. Anschließend stieg der Täter als Beifahrer in einen dunklen Opel, in dem sich eine weitere nicht näher beschriebene männliche Person befand. Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: männlich, Deutsch mit Akzent, ca. 1,75m groß, korpulent, rundes Gesicht, kurze dunkle Haare, 3-Tage-Bart, Hemd, Hose.

Täter scheitern an Sicherungsvorkehrungen. Innerhalb der letzten vierzehn Tage versuchten bislang unbekannte Einbrecher in die Kita an der Ulrich-Fust-Straße einzubrechen. Sie versuchten es an mehreren Fenstern, scheiterten jedoch. Es entstand Sachschaden.

Aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses stahlen unbekannte Täter einen Freischneider der Marks STIHL. Als Tatzeitraum werden hier die letzten vierzehn Tage angegeben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Iserlohn unter 9199-0 entgegen.

