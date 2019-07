Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl aus Fahrzeug

Halver (ots)

In der Nacht vom gestrigen Dienstag zum heutigen Mittwoch öffneten unbekannte Täter einen weißen Ford Transit, der am Bächterhof in Höhe 4a abgeparkt war. Die Automarder nahmen aus dem Fahrzeug hochwertiges Werkzeug (Metallkreissäge, Dübelbohrmaschine, Holzkreissäge u.ä.) im Wert von mehreren tausend Euro mit. Hinweise zu den Dieben und/oder deren Transportfahrzeug nimmt die Polizei in Halver entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell