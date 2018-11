POL-KR: Präsenzkonzept Innenstadt: Stadtverwaltung, Polizei, Zoll und Steuerfahndung kontrollieren Gebäude- Bauaufsicht schließt Wohnungen wegen Brandschutzmängeln

Krefeld (ots) - Die Stadtverwaltung Krefeld, Polizei, Zoll (Bekämpfung Schwarzarbeit)und Steuerfahndung haben gestern Abend (28. November) zwei weitere Problemimmobilien in der Innenstadt, an der Drießendorfer Straße und in Bockum an der Windmühlenstraße kontrolliert.

Mitarbeiter der Fachbereiche Bauaufsicht, Wohnungsaufsicht und der Feuerwehr haben sich in beiden Objekten einen Gesamteindruck bezüglich der Sicherheit und der Zulässigkeit der aktuellen Nutzungen verschafft. Die Polizei Krefeld und der Fachbereich Ordnung haben den Einsatz im Rahmen des "Präsenzkonzeptes Innenstadt" unterstützt und für den sicheren Ablauf gesorgt.

In dem Gebäude an der Windmühlenstraße wurde durch den Fachbereich Bauaufsicht, aufgrund erheblicher Brandschutztechnischer Mängel, die weitere Nutzung des Dachgeschosses untersagt. Dort wurde eine Wohneinheit mit vier Einzelzimmern ohne Genehmigung eingerichtet. Da die erforderlichen Rettungswege fehlen, wurden die angetroffenen Mieter aufgefordert, die Wohnungen umgehend zu verlassen. Die Stadt hat ihnen Notschlafstellen angeboten. Der Eigentümer des überprüften Hauses wird über die Feststellungen und Maßnahmen informiert. Gegen ihn werden nun ordnungsbehördliche Maßnahmen eingeleitet.

In dem Gebäude Drießendorfer / Ecke Geldernsche Straße konnten keine nennenswerten Mängel festgestellt werden. Die beiden Einsätze verliefen friedlich, alle Bewohner verhielten sich kooperativ. Es gab keine Hinweise auf Straftaten. (692)

