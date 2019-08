Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Weitere Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

--

Stockach

Verkehrskontrollen

Im Verlauf einer Verkehrskontrolle in der Meßkircher Straße fiel einer Zivilstreife des Polizeireviers in der Nacht auf Sonntag gegen 01.00 Uhr der Fahrer eines Audi auf, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch das Stadtgebiet fuhr. Die Polizisten konnten den 25-jährigen Fahrer auf der B 313 in Richtung Espasingen stoppen. Das Messergebnis ergab eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 27 km/h innerorts. Bereits zuvor gegen 23.15 Uhr wurde ein 18-jähriger Opel-Fahrer angezeigt, der im Bereich einer Tankstelle in der Meßkircher Straße absichtlich mit quietschenden Reifen durch den dortigen Kreisverkehr gefahren war und dabei erheblichen Lärm verursacht hatte.

Stockach

Sachbeschädigung

Rund 2000 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Donnerstagabend und Sonntagvormittag, der im Heideweg die Scheiben eines dort abgestellten Wohnanhängers zerkratzte. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Stockach, Tel. 07771 9391-0, erbeten.

Bodman

Unfall

Zwei Pkw und eine Straßenlaterne wurden bei einem Unfall am Sonntag gegen 11.30 Uhr in der Straße "Im Neustückern" beschädigt. Dort hatte sich ein Pkw-Anhänger aus unbekannter Ursache gelöst und war gegen einen Ford und einen Skoda sowie gegen eine Straßenlaterne geprallt. Dabei entstand Sachschaden von rund 9000 Euro.

