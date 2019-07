Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizeibeamter verletzt sich bei Hilfeleistung schwer

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

29. Juli 2019 | Kreis Stormarn - 28.06.2019 - BAB 1 / Braak

Am 28.07.2019, gegen 16 Uhr, kam es auf der BAB 1, in Fahrtrichtung Lübeck, in Höhe Braak zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 25-jähriger Däne mit seinem VW Passat und Anhänger die BAB 1 aus Hamburg kommend in Fahrtrichtung Lübeck. Er befuhr den rechten von insgesamt drei Fahrstreifen, als das Fahrzeuggespann ins Schlingern geriet, sich um 180 Grad drehte und rechtseitig in den Graben fuhr. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug mindestens einmal und blieb auf der rechten Fahrzeugseite liegen. Der Fahrer sowie zwei Mitfahrer (25 und 26 Jahre alt) verletzten sich dabei leicht und wurden in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert. Während den Erste-Hilfe Maßnahmen bei den Verletzten vor Ort durch die unfallaufnehmenden Beamten des Polizeiautobahn-Revieres Bad Oldesloe, zog sich ein 36-jähriger Polizist eine schwere Schnittverletzungen zu und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Der rechte Fahrstreifen blieb für die Dauer der Bergung- und Unfallaufnahme ca. 2 ½ Stunden gesperrt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

