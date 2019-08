Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Vorfahrtsunfall mit einer leicht verletzten Person

57334 Bad Laasphe, Thüringer Weg/In der Grube (ots)

Am Samstag, 03.08.2019 gegen 20:45 Uhr, befährt ein 20-jähriger PKW-Fahrer den Thüringer Weg in Richtung Bahnhofstraße. Eine 50-jährige PKW-Fahrerin befährt die Straße In der Grube in Richtung Thüringer weg. Im Einmündungsbereich Thüringer Weg / In der Grube kommt es zum Zusammenstoß, wobei die Frau leicht verletzt wird. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 8.000 EUR.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Leitstelle

PHK Georg-Burger

Telefon: 0271 7099 3130

E-Mail: GE-LST.Siegen-Wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell