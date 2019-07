Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geld und Zigaretten

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Bislang unbekannte Täter hatten es in Enkenbach-Alsenborn wohl auf Geld und Zigaretten abgesehen. Die mutmaßlichen Diebe versuchten einen Zigarettenautomaten in der Rosenhofstraße aufzubrechen, um so an die Beute zu gelangen. Letztlich blieb es jedoch beim Versuch, denn den Unbekannten gelang es nicht, den Automaten aufzuknacken. Dennoch entstand Sachschaden am Gerät. Laut Auskunft von Anwohnern hätte sich die Tat bereits vor mehreren Wochen ereignet. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Die Telefonnummer lautet 0631/369 2150.

