Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Jugendlicher bei Unfall schwer verletzt

Rodenbach (ots)

Am frühen Dienstagabend ist ein 16-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße schwer verletzt worden.

Der Radler war auf der Turnstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs. Weil nach seinen Angaben die Bremsen an seinem Rad nicht funktionierten, konnte er an der Einmündung nicht anhalten. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 38-Jährigen, die Richtung Siegelbach unterwegs war.

Der Jugendliche stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Sein Fahrrad wurde sichergestellt.

Die Autofahrerin blieb unverletzt. Am Pkw entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. |mhm

