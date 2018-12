POL-PDMT: 2 Verletzte bei Verkehrsunfall

Ransbach-Baumbach (ots) - Am gestrigen Montag, gegen 09:10 Uhr, fuhr eine 38-jährige mit ihrem PKW von Ebernhahn kommend in Richtung Ransbach-Baumbach. Ihr entgegen kam ein 26-jähriger mit seinem PKW, der an der Einmündung zur Sälzerstraße nach links abbiegen wollte. Hierbei übersah er das Fahrzeug der Frau und es kam zum Zusmamenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei das Auto der Frau sich drehte und entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen kam. Die Frau wurde schwerverletzt mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

