POL-PDMT: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

Heiligenroth (ots) - Am 02.12.18, 17.00 Uhr, wurde ein weißer Renault Clio auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in Heiligenroth, Industriestraße, abgestellt. Bei der Rückkehr um 17.30 Uhr wurde festgestellt, dass ein unbekannter Pkw den geparkten Renault Clio am Heck rechts beschädigt hatte. An dem geparkten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

