POL-PDMT: Brand einer Gartenhütte

Höhr-Grenzhausen (ots) - Am Montagabend kam es in einer Schrebergartenkolonie in der Seiferwiese in Höhr-Grenzhausen zum Brand einer, als Geräteschuppen genutzten Gartenlaube. Das Gebäude wurde hierbei völlig zerstört. Erst etwa eine Stunde zuvor war die Freiwillige Feuerwehr bereits zu eben dieser Laube ausgerückt, um einen kleineren Brand unmittelbar vor dem Gebäude abzulöschen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ist von Brandstiftung auszugehen. Eventuelle Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02624-94020 mit der Polizei Höhr-Grenzhausen in Verbindung zu setzen.

