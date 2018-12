POL-PDMT: Einbruch in Autohaus

Westerburg (ots) - Im Zeitraum Samstag, 01.12.2018, 13:00 Uhr bis Montag, 03.12.2018, 07:12 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Autohaus für VW und Skoda in der Adolfstraße in Westerburg ein. Im Gebäude versuchten der oder die Täter, mit werkstatteigenem Trennschleifer einen Tresor zu öffnen. Dieses Vorhaben misslang jedoch. Der entstandene Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen 2.000,- Euro betragen. Es wurde ein geringer Bargeldbetrag und Kindernikolausgeschenke entwendet. Die Polizei in Westerburg bittet um Hinweise von Zeugen, die im vorgenannten Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Autohauses gemacht haben.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Westerburg



Telefon: 02663-9805-0

piwesterburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell