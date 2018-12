POL-PDMT: Bad Marienberg - Täter zerkratzt Opel Insignia

Bad Marienberg (ots) - Am Freitagabend, 30.11.18, 23.30 Uhr, bemerkte der Besitzer eines Opel Insignia, wie eine ihm unbekannte Person gegen seinen in der Bismarckstraße in Bad Marienberg abgestellten Pkw trat und mittels Schlüssel zerkratzte. Der zirka 180 cm große und schlanke Täter hatte eine Glatze und trug eine schwarze Jacke mit rotem Reißverschluss. Hinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Rufnummer 02662-9558-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662-9558-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell