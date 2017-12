POL-HI: Verkehrszeichen beschädigt und weggefahren

Hildesheim (ots) - Bad Salzdetfurth (tb): In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein derzeit unbekanntes Fahrzeug in Bad Salzdetfurth, an der Einmündung Wehrstedter Strasse von der L 490 kommend ein Verkehrszeichenpfosten beschäigt und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Nach bisherigen Ermittlungen scheint es so, dass der Verursacher von der L 490 aus Richtung Bad Salzdetfurth gekommen ist und dann nach links in die Wehrstedter Straße einbiegen wollte. Bei dem Abbiegevorgang scheint er sich verschätzt zu haben, sodass er auf die dortige Verkehrsinsel geraten ist und gegen den Metallpfosten des Richtungsweiser-Verkehrzeichens prallte und dieses beschädigte. Anschließend hat sich der Täter unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann oder Zeuge zu dieser Tat geworden ist, melde sich bitte beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-901-0.

