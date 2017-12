POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bockenem

Hildesheim (ots) - Bockenem(js) In Bockenem wurde ein geparktes Fahrzeug von einem anderen Fahrzeug beim Vorbeifahren beschädigt. Der Fahrzeugbesitzer hatte seinen schwarzen Pkw Audi A4 Kombi zu der Kfz-Werkstatt in der Straße "Am Alten Friedhof" gebracht, um es dort reparieren zu lassen. Das Fahrzeug wurde zunächst am 21.12.2017, gegen 12.00 Uhr am Straßenrand abgestellt. Gegen 15.30 Uhr wurden dann Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite des Pkw festgestellt. Der Unfallverursacher hat sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

