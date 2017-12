POL-HI: Trickbetrug- angebliche Heilung

Hildesheim (ots) - kri.Bereits am 11.12.2017 kam es zu einem Trickbetrug zum Nachteil einer Hildesheimerin. Zwei Täterinnen erbeuteten mit ihrer Masche "Wunderheilerinnen" einen hohen dreistelligen Betrag.

Die 56- jährige Hildesheimerin war im Fahrenheitgebiet zu Fuß unterwegs und wurde von zwei unbekannten älteren Frauen auf Russisch angesprochen.Da die Hildesheimerin der russischen Sprache mächtig ist, unterhielten sich die drei über verschiedene Krankheiten. Im Gesprächsverlauf verlangten die Täterinnen von der Geschädigten, dass sie für die Heilung ihr Bargeld in das mitgebrachte Geschirrtuch wickeln soll. Das Geld reichte ihnen jedoch nicht, aus diesem Grund gingen die Frauen zusammen mit der Hildesheimerin zu einem Geldautomaten. Dort hob die Geschädigte einen dreistelligen Betrag ab. Eine Täterin lenkte dann die Hildesheimerin mit einem Gespräch ab und die andere Frau wickelte die gesamten Bargeldscheine in das Tuch ein. Danach gaben sie ihr das Tuch und sagten ihr, dass der Brauch, also die Heilung, erst eintreten kann, wenn sie das Tuch Tage später öffnet. Dies tat sie, sie öffnete am 20.12.2017 das Geschirrtuch und fand nur zusammengerolltes Papier vor. Die Geschädigte gab an, dass die Täterinnen ca. 58- 60 Jahre alt, ca. 160 cm groß und dunkle Hautfarbe hatten. Beide hatten eine schwarze Handtasche dabei. Eine der Unbekannten trug einen weißen Mantel.

Zeugen oder Hinweisgeber mögen sich bitte unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

