POL-HI: Reifen entwendet

Hildesheim (ots) - In der Nacht vom Donnerstag auf Freitag haben bislang noch unbekannte Täter einen Reifencontainer einer Kfz-Werkstatt im Gewerbegebiet Zur Deßel in Gronau aufgebrochen und eine noch nicht genau bekannte Anzahl von Reifen mit Felgen entwendet. Das Diebesgut hat einen geschätzten Wert von ca. 4000,- Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder verdächtige Personen beobachtet hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Elze unter der Rufnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Elze



Telefon: 05068/ 9303-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell