POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots) - Hildesheim/Bad Salzdetfurth. Am 22.12.2017, gegen 08:30 Uhr, stellte eine 48-jährige Frau aus Bad Salzdetfurth, ihren Pkw Opel, unbeschädigt, auf dem Parkplatz des Südstadt-Center, in Bad Salzdetfurth, in einer Parkbox, ab. Als sie gegen 16:50 Uhr, zu ihrem Pkw zurückkehrte, bemerkte sie eine frische Unfallbeschädigung am hinteren rechten Radlauf ihres Pkw. Ein Unfallverursacher hatte sich nicht gemeldet. Der entstandene Sachschaden an dem Opel wird von der Polizei auf ca. 1.000,- Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Verursacher geben können, sich telefonisch bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer: 05067/901-0, zu melden.Lö.

