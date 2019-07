Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrraddieb im Stadtgebiet

Kaiserslautern (ots)

Eine 20-Jährige aus Kaiserslautern verständigte die Polizei, weil ihr Fahrrad gestohlen wurde. Die junge Frau bemerkte den Verlust des Rades am Dienstag gegen 19 Uhr. Zuvor hatte sie es in einem Innenhof in der Kanalstraße abgestellt und mit einem Fahrradschloss gesichert. Obwohl der Innenhof nur über eine verschlossene Tür erreichbar ist, verschafften sich der oder die Täter Zugang zum Gelände und klauten das Rad. Zeugen, die den Diebstahl beobachten konnten, melden sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 0631/369 2150.

