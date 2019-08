POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Polizeipräsidium Konstanz

Kressbronn

Einbruchversuch

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag auf Montag gewaltsam versucht, in ein Lokal in der Argenstraße einzudringen, scheiterten jedoch an der gut gesicherten Eingangstür. Der Sachschaden an der Tür beträgt rund 300 Euro. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe sind an die Polizei Friedrichshafen, Tel. 07541 701 0, erbeten.

Kressbronn

Unfallflucht

Rund 6000 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Fahrzeuglenker, der in der Nacht auf den heutigen Dienstag im Nonnenbacher Weg einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw gestreift hat und sich anschließend von der Unfallstelle entfernte, ohne den Vorfall zu melden. Am Pkw wurden grüne Lackspuren gefunden, die von Verursacherfahrzeug stammen könnten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friedrichshafen, Tel. 07541 701-0, entgegen.

Friedrichshafen

Diebstahl

Auf Kosmetikartikel hatten es zwei Frauen im Alter von 20 und 21 Jahren abgesehen, die am Montag gegen 19.45 Uhr beim Diebstahl in einem Geschäft am Romanshorner Platz ertappt wurden. Die Frauen waren dabei beobachtet worden, wie sie diverse Kosmetikartikel in ihre Rucksäcke legten. Anschließend gingen sie durch den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Gegenüber den Polizeibeamten gaben die beiden Frauen den Diebstahl zu und hinterlegten eine Sicherheitsleistung.

Überlingen

Verkehrsunfall

Schwer verletzt wurde ein 62-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 17.00 Uhr in der Straße "Zum Kretzer". Der Mann stürzte vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung alleinbeteiligt vom Pedelec und zog sich Verletzungen am Kopf zu. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,5 Promille. Der Mann wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pedelec entstand Sachschaden von rund 200 Euro.

Owingen

Betrug

Am Montag gegen 13.30 Uhr wurde ein 43-jähriger Mann von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter angerufen. Dieser gab an, einen Virenbefall auf dem PC des Mannes entdeckt zu haben. Der Betrüger bat den 43-Jährigen um sämtliche Online-Zugänge, um das angebliche Problem beheben zu können. Wie der Angerufene später feststellen konnte, wurde ein dreistelliger Betrag von seinem Konto ins Ausland transferiert. Informationen zum Schutz vor diesem Betrugsphänomen sowie anderen Betrugsmaschen finden sich auf den Internetseiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de

