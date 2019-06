POL-WOB: Von Fahrbahn abgekommen - Totalschaden

Polizei Wolfsburg

Lehre, OT Flechtorf, K 38 05.06.2019, 14.55 Uhr

Glück im Unglück hatte ein 21 Jahre junger Autofahrer aus Wolfsburg, als er am Mittwochnachmittag mit seinem grau-metallic-farbenen VW GTI auf der Kreisstraße 38 unterwegs war. Der junge Autofahrer befuhr die K 38 aus Flechtorf in Richtung Lehre, als er gegen 14.55 Uhr infolge Unachtsamkeit in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und mit seinem 230 PS starken Gefährt im Straßengraben landete. Der gerade einmal ein Jahr alte Wagen erlitt dabei einen Totalschaden während sein 21 Jahre alter junge Fahrer mit dem Schrecken davonkam. Das Fahrzeug musste durch einen Abschlepper mit Kranausleger geborgen und anschließend abtransportiert werden. Der Gesamtschaden dürfte sich bei 30.000 Euro einpendeln.

