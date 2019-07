Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gasaustritt an einer Baustelle

Zweibrücken (ots)

Am Samstag, zwischen 09.00 und 10.00 Uhr, wurde durch einen Arbeiter an der Baustelle in der Kesselbachstraße Gasgeruch festgestellt. Die Kesselbachstraße wurde kurzfristig komplett für den Durchgangsverkehr gesperrt, bis sich ein Netzmeister der Stadtwerke Zweibrücken die Baustelle ansah. Er entdeckte ein Loch in der Rohrtrasse. Der Schaden konnte anschließend schnell beseitigt werden. Die Straße musste hierzu nicht weiter gesperrt werden. Die Feuerwehr Zweibrücken war im Einsatz und unterstützte die Stadtwerke, bis feststand, dass keine Gefahr mehr besteht.

