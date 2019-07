Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Halskette geraubt

Pirmasens (ots)

Am Samstagabend den 06.07.2019 kam es in der Fußgängerzone zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Drei Beschuldigte Männer griffen grundlos zwei männliche Personen an. Dabei wurde einer der zwei Personen, ein Heranwachsender, verletzt. Dieser bekam mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Des Weiteren wurde ihm sein T-Shirt zerrissen und seine Halskette, welche er um den Hals trug, entrissen. Gegen die drei Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

