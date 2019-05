Polizei Hagen

POL-HA: Festnahme nach Ladendiebstahl in Boelerheide

Hagen (ots)

Am Montag, 20.05.2019, betrat ein 21-Jähriger gegen 15:40 Uhr einen Supermarkt in der Freiligrathstraße. Da er sich auffällig in dem Supermarkt umsah, nahm ein Ladendetektiv (44) die Verfolgung auf. Er beobachtete, wie der Dieb mehrere Druckerpatronen im Wert von über 500 Euro aus dem Regal nahm. Diese verstaute er zunächst in seinem Einkaufswagen. Anschließend ging er in die Abteilung für KFZ-Zubehör und manipulierte an der Diebstahlssicherung der Ware. Mit den Druckerpatronen in einer Tasche verstaut versuchte er aus dem laden zu entkommen. Der Detektiv hielt ihn auf und verständigte die Polizei. Der Dieb war den Beamten bereits aus ähnlichen Einsätzen bekannt. Einen festen Wohnsitz besaß er nicht. Die Polizisten nahmen den 21-Jährigen vorläufig fest. Er muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.

