Polizei Hagen

POL-HA: Schlägerei in der Bahnhofstraße

Hagen (ots)

Samstagnachmittag, 16:15 Uhr, kam es im Sackgassenbereich der Bahnhofstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Bislang unbekannte Täter griffen einen 21-jährigen Mann in diesem Zusammenhang mit Pfefferspray und einer Eisenstange an. Der Mann flüchtete in die nahe gelegene Polizeiwache und schilderte dort den Sachverhalt. Ein Rettungswagen brachte das Opfer in ein Krankenhaus, wo es zur Beobachtung stationär verblieb. Vor Ort hatten sich die Kontrahenten bereits entfernt, als die Polizei eintraf. Im Rahmen des Strafverfahrens stellten die Polizisten eine Eisenstange sowie einen Ring sicher. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter 02331-986-2066 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell