Polizei Hagen

POL-HA: Fahrrad mit Kinderwagen zusammengestoßen

Hagen (ots)

Am Samstag, den 18.05.2019, um 17:30 Uhr, ereignete sich in der Hagener Fußgängerzone ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall. Ein Fahrradfahrer fuhr über den stark frequentierten Friedrich-Ebert-Platz in Richtung Kampstraße. Zu dieser Zeit darf die Fußgängerzone nicht durch Radfahrer befahren werden. Im Einmündungsbereich zur Kampstraße kollidiert der 38-jährige Hagener mit einem Kinderwagen, weil er die Kontrolle über sein Rad verloren hatte. Das Fahrrad überschlug sich, das Mädchen, das in dem Wagen saß, wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte das Kind in ein Krankenhaus, das es nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der Fahrradfahrer blieb unverletzt, Sachschaden entstand nicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der Radfahrer unter Drogeneinfluss stand und zudem ebenfalls Betäubungsmittel mitführte. Ihn erwartet ein separates Strafverfahren.

