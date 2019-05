Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Besuchermagnet am 30. Mai: 45. Kinderfest am Vatertag

Bedburg-Hau (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau ist stolz auf ihre Traditionen. So feiert die Feuerwehr dieses Jahr das 45. Kinderfest am Vatertag in Schneppenbaum. Traditionen verpflichten! Jedes Jahr aufs Neue.

Vor 45 Jahren war es Feuerwehrkameraden ein besonderes Anliegen, sich für Kinder zu engagieren. Sie organisierten ein Kinderfest, dass sich zu einer Traditionsveranstaltung entwickelte. Das Konzept, die Ideen von damals sind die gleichen geblieben und garantieren noch heute den Erfolg und den großen Zulauf des Kinderfestes. Generationen von Schneppenbaumer Wehrmännern mit ihren Familien sind aktiv oder in der Organisation beteiligt. Also, ein Fest von und für Familien, für große und kleine, junge und ältere Besucher.

Auch in diesem Jahr laden die Kameraden am Vatertag Groß und Klein aus Nah und Fern herzlich ein. Am 30.05.2019 ab 11:00 Uhr startet das Fest auf der Wiese am Bersberg in Schneppenbaum. Neben zahlreichen attraktiven Spielen, einer Eisenbahnstrecke und Hüpfburg, sucht die große Tombola mit einem LKW voller Preise ihres Gleichen.

Um 17.15 Uhr steht dann die große Endverlosung auf dem Programm, denn alle Spielteilnehmer nehmen hieran automatisch teil. Natürlich ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

