Polizei Hagen

POL-HA: Mann in Haspe von hinten attackiert

Hagen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag attackierten Unbekannte einen 28-jährigen Mann, der auf der Berliner Straße in Höhe Corbacher Straße zu Fuß unterwegs war. Um 04:50 Uhr schlug ihn ein Fremder von hinten nieder, ohne dass er erkennen konnte, um wen es sich bei dem Angreifer handelte. Den Grund für den Angriff konnte der alkoholisierte Mann nicht nennen. Auch wurde er nicht beraubt oder bestohlen. Die Täter konnte die Polizei nicht mehr antreffen. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren ein, der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Zeugen zu dem Vorfall können sich unter 02331-986-2066 bei der Polizei melden.

