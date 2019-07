Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Radfahrer unter Drogeneinfluss

Pirmasens (ots)

Am Samstagmittag den 06.07.2019 kontrollierte eine Streife in der Adlerstraße einen 44 Jahre alten Fahrradfahrer, welcher in Schlangenlinien fuhr und zuvor eine rot zeigende Ampel missachtete. Während der Verkehrskontrolle konnten Anzeichen auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Amphetamin und THC. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

