Polizei Mettmann

POL-ME: Keine Kontrolle vom Beifahrersitz aus - Langenfeld - 1907030

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Mettmann (ots)

Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall ereignete sich am heutigen Donnerstagmorgen des 04.07.2019 auf einem Parkplatz an der Straße Auf dem Sändchen in Langenfeld. Dort hatte ein Langenfelder am Morgen seinen weißen PKW Smart Fortwo in einer von mehreren Parklücken vor einer Hausfront geparkt. Als er nur kurze Zeit später, nach persönlichen Erledigungen, gegen 09.45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stand unmittelbar neben der Fahrertür seines Fahrzeugs ein fremder PKW so eng geparkt, dass der Senior von dieser Seite nicht in seinen Smart einsteigen konnte.

Darum stieg der Senior durch die Beifahrertür in seinen Kleinwagen ein. Weil er aber von dort den Fahrerplatz auch nur unter großen Schwierigkeiten erreichen konnte, entschied sich der Rentner den Motor des Smarts zu starten und den Automatikwagen, vom Beifahrersitz, über die Mittelkonsole hinweg bedient, rückwärts aus der Parklücke zu lenken. Hierbei verlor er aber sofort die Kontrolle über das Fahrzeug, als der Wagen, beim Gas geben mit dem linken Fuß, unerwartet stark beschleunigte. Mit immer noch geöffneter Beifahrertüre und zuvor bereits eingeschlagener Lenkung fuhr der Smart in einem engen Halbkreis rückwärts, bevor er mit großer Wucht in zwei geparkte andere Fahrzeuge prallte und dadurch zum Stillstand kam.

Trotz der schweren Kollision, bei welcher die geöffnete Beifahrertüre des Smarts stark verbeult und verbogen wurde, blieb der Smart-Fahrer zum Glück dennoch unverletzt. An dem fünf Jahre alten Smart und den zwei angefahren Fahrzeugen entstand jedoch ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von mindestens 8.000,- Euro.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell