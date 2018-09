POL-NOM: Verkehrsunfall - Autofahrerin leicht verletzt

Northeim (ots) - Moringen, Waldweg/Am Stadtpark - Dienstag, 11. September 2018, 11.35 Uhr

MORINGEN (fal) - Am Dienstag gegen 11.35 Uhr kam es im Einmündungsbereich Waldweg/Am Stadtpark zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin leicht verletzt wurde. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von ca. 5.500 Euro.

Die 48 Jahre alte Autofahrerin aus Hammenstedt war auf der Straße Am Stadtpark unterwegs. Beim Abbiegen nach rechts auf den Waldweg in Richtung der Schulen geriet sie auf die Gegenfahrbahn. Es kam zur Kollision mit dem entgegenkommenden Lkw der Müllabfuhr des Landkreises. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Leicht verletzt wurde die Autofahrerin mit einem RTW in das Northeimer Krankenhaus gefahren.

