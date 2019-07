Polizei Mettmann

POL-ME: Fahrradfahrer raubt roten Stoffbeutel mit Bargeld - Hilden - 1907028

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Donnerstagvormittag des 04.07.2019, gegen 10:00 Uhr, raubte ein bislang unbekannter Radfahrer einem 41-jährigen Mann an der Körnerstraße in Hilden einen roten Stoffbeutel mit Bargeld. Nach eigenen Angaben lief der 41-Jährige auf dem Gehweg in Richtung Ellerstraße, als sich, in Höhe der Hausnummer 20, von hinten ein Radfahrer näherte und ihm im Vorbeifahren den Beutel aus der Hand riss. Mit seiner Beute entfernte sich der Täter anschließend in Richtung Ellerstraße. Der Mann soll zum Tatzeitpunkt ein schwarz/ graues Fahrrad gefahren haben.

Er konnte folgendermaßen beschrieben werden:

- ca. 30-35 Jahre alt

- trug zum Tatzeitpunkt eine graue Sweatshirtjacke, eine olivfarbene ¾ Hose und eine dunkelblaue Cappy mit dem Schirm nach vorne

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon02103/ 898-6410, jederzeit entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell