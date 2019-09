Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Arbeitsunfall in Steinfeld

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bei einem Transportunternehmen in Steinfeld kommt es am 09.09.2019; 17:30 Uhr, zu einem Arbeitsunfall, wobei eine Person schwer und eine Person leicht verletzt wird. Bei Flexarbeiten kommt es zu einer Verpuffung, wodurch sich ein 21-jähriger Mitarbeiter aus Vechta schwere Verbrennungen zuzieht und mit einem Rettungshubschrauber einer Spezialklinik in Hannover zugeführt wird. Ein weiterer 32-jähriger Mann aus Vechta wird leicht verletzt einem hiesigen Krankenhaus zugeführt. Die Ermittlungen zur Unfallentstehung dauern an.

