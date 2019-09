Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Kennzeichendiebstähle

In der Zeit von Freitag, 06. September 2019, 21.00 Uhr, bis Samstag, 07. September 2019, 03.35 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in der Fieselerstraße in Vechta die beiden amtlichen Kennzeichen OS-DJ 155 eines VW Golf. Der Schaden beläuft sich auf etwa 60 Euro. Weiterhin wurde in der Zeit von Freitag, 06. September 2019, 21.00 Uhr, bis Samstag, 07. September 2019, 03.00 Uhr, das amtliche Kennzeichen VEC-DY 770 eines Dacia Duster entwendet, welcher in der Lange Straße in Vechta stand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 30 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Lohne - Kaugummiautomat entwendet

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, entwendeten unbekannte Täter in der Zeit vom 13. Juni 2019, 00.00 Uhr, bis zum 02. September 2019, 00.00 Uhr, einen an der Lindenstraße befindlichen Kaugummiautomaten. Es entstand Sachschaden in Höhe von 550 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Vechta - Kastenwagen aufgebrochen

In der Zeit vom 06. September 2019, 14.00 Uhr, bis zum 09. September 2019, 06.30 Uhr, brachen unbekannte Täter zwei Kastenwagen (Citroen Jumper und VW Crafter) auf, die an der Straße Alter Flugplatz geparkt waren, und entwendeten diverse Werkzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In der Zeit von Sonntag, 08. September 2019, 20.00 Uhr, bis Montag, 09. September 2019, 07.00 Uhr, kam es auf dem Kino-Parkplatz an der Lindenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Ein- oder Ausparken ein ordnungsgemäß geparktes Wohnmobil. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell