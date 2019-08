Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Jugendliche stürzt mit Kleinkraftrad

Kürten (ots)

Eine 17-Jährige ist am späten Sonntagvormittag (18.08.) in Dürscheid gestürzt.

Die junge Kürtenerin war um 11:20 Uhr mit ihrem Roller auf der Wipperfürther Straße von Spitze in Richtung Biesfeld unterwegs. Im Bereich der Einmündung Im Käuelchen rutschte das Kleinkraftrad in der Rechtskurve weg und die Jugendliche stürzte.

Der Notarzt versorgte die Verletzte an der Unfallstelle. Der Rettungsdienst brachte sie anschließend zur Versorgung in das Bensberger Krankenhaus. An dem Roller entstand nur geringer Sachschaden. Eine Fachfirma streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab. (rb)

