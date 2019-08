Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Das Infomobil der Kriminalprävention steht auf dem Wochenmarkt

Bergisch Gladbach (ots)

Am kommenden Mittwoch (21.08.) stehen die Mitarbeiter der Polizei mit dem Infomobil der Kriminalprävention auf dem Wochenmarkt auf dem Konrad-Adenauer-Platz.

In der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr beraten die Präventionsexperten der Polizei alle interessierten Bürgerinnen und Bürger unter anderem zum Einbruchschutz und zu Betrugsformen wie "Falsche Enkel" oder "Falsche Polizeibeamte".

Sie können sich selbstverständlich auch mit allen anderen Fragestellungen in Sachen Kriminalprävention an unsere Fachleute wenden. Kommen Sie vorbei. Informieren Sie sich über aktuelle Tricks der Kriminellen und geben Sie Ihr Wissen anschließend auch an Bekannte und Verwandte weiter. Hierfür erhalten Sie am Infomobil auch ausführliches Informationsmaterial! (gb)

