Vechta - Wohnungseinbruch

In der Zeit von Samstag, 07. September 2019, 20.00 Uhr, bis Sonntag, 08. September 2019, 08.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Alten Dorfstraße ein und durchsuchten das gesamten Haus nach Wertgegenständen. Angaben zum Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Daher sind derzeit auch keine Angaben zur Schadenshöhe möglich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Lohne - Holz-Übungsturm der Feuerwehr zerstört

In der Zeit vom 25. August 2019, 12.00 Uhr, bis zum 08. September 2019, 08.45 Uhr, zerstörten unbekannte Täter einen Holz-Übungsturm der Feuerwehr, der am Adenauerring hinter dem Feuerwehrgerätehaus stand. Der Turm wurde mittels einer Säge zu Fall gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

