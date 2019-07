Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

Konstanz

Sachbeschädigung - Flasche gegen Pkw geworfen - Zeugen gesucht

Am Samstag gegen 20 Uhr befuhr eine 25jährige Fahrzeugführerin mit ihrem VW Golf die Brandenburger Str.. Aus einer fünfköpfigen Personengruppe heraus wurde eine volle Bierflasche (Glas) gegen ihr Fahrzeug geworfen, wodurch Sachschaden entstand. Die entsprechende Personengruppe hält sich häufig alkoholisiert in der Brandenburger Straße auf. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz unter Tel. 07531-995-0 in Verbindung zu setzen.

Radolfzell

Unfall mit Fahrerflucht - Zeugen gesucht

Am Freitag gegen 18.30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich der Güttinger Straße - Haselbrunnstraße. Aufgrund einer Vorfahrtmissachtung kollidierte ein Pkw Audi A4 mit einem VW Touran. Der Fahrer des VW Touran setze trotz erheblicher Beschädigungen beider Fahrzeuge seine Fahrt fort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell unter Tel. 07732-95066-0 in Verbindung zu setzen.

