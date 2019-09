Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Vechta für den 08.09.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Gefährliche Körperverletzung

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 00:05 Uhr auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Webergasse in Dinklage zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ersteintreffende Polizeikräfte konnten vor Ort keine Personen mehr antreffen. Ein Zeuge gab an, zwei PKW davonfahren gesehen zu haben. Im weiteren Verlauf konnte durch die Beamten im Nahbereich ein 23-jähriger Mann mit Wohnsitz in Dinklage mit einer blutenden Verletzung in einem PKW liegend angetroffen werden. Der Mann wurde zur Behandlung seiner Verletzung durch den Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. Die Ermittlungen zum Hergang der Verletzung und einem möglichen Zusammenhang mit der zunächst gemeldeten Auseinandersetzung dauern an. Zeugen, die Hinweise zum Geschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter 04441/9430 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Bahnhofstraße 62

49661 Cloppenburg

04471/1860-112



Wilke, PHK - Dienstschichtleiter im Einsatz- und Streifendienst

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell