Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des PK Friesoythe für den nördlichen Landkreis Cloppenburg für Sonntag, 08.09.19

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Samstag, 07.09.19, wurde gegen 16.00 h ein 18-jähriger Saterländer durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Friesoythe in Ramsloh kontrolliert. Der 18-jährige fuhr auf einem Kleinkraftrad im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ferner wurde im Rahmen der Kontrolle festgestellt, dass das am Kleinkraftrad angebrachte Versicherungskennzeichen als gestohlen gemeldet war. Gegen den Saterländer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Saterland - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss Am Samstag, 07.09.19, wurde gegen 12.00 h ein 25-jähriger Saterländer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle im OT Ramsloh überprüft. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 25-jährige Autofahrer unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Durch die Beamten wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, die Weiterfahrt wurde dem Saterländer untersagt. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

