Steinfeld - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag, 06.09.19, gegen 13:20 Uhr, kam es in Steinfeld an der Kreuzung B214 und Kroger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 70-jähriger Kroger beabsichtigt die B214 von der Kroger Straße aus mit seinem Pkw zu überqueren. Dabei übersah er einen Pkw, der aus Richtung Diepholz kam. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem ein 20-jähriger Mann aus Emlichheim leicht verletzt wurde. Am Pkw des Krogers entstand Totalschaden.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 06.09.19, in der Zeit von 15.15 Uhr bis 15.30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Oyther Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein zur Zeit unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein-/Ausparken einen blauen Audi A 6. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta, 04441/943-0, in Verbindung zu setzen.

Lohne - Trunkenheit im Verkehr

Am Freitag, 06.09.19, 18.20 Uhr, befuhr ein 49jähriger Lohner mit seinem Pkw die Dinklager Straße in Lohne. Bei der Kontrolle wird Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Bei dem anschließenden Alkoholtest wird ein Wert festgestellt, welcher für die Einleitung eines Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren ausreicht. Den Lohner erwartet jetzt ein Bußgeld sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

